Cambiano le regole per l’ingresso negli stadi: il Governo ha deciso

A seguito del dilagante diffondersi della variante Omicron, il Consiglio dei Ministri ha appena varato le nuove disposizioni che coinvolgono Stadi e Palazzetti. La stretta del Governo ha deciso di riportare la capienza degli Stadi al 50% e dei Palazzetti al 35%. Un ritorno all’antico che ha scongiurato la proposta “alla francese” caldeggiata dagli scienziati che prevedeva la sola presenza di 5000 spettatori per impianto.

Per poter fare ingresso in uno stadio, sarà necessario il super green pass e quindi essere stati vaccinati o guariti dal Covid da meno di 6 mesi. Le nuove norme entreranno in vigore già dalla prossima giornata di campionato prevista per il 6 gennaio