Zanetti si sbilancia sulla situazione Caldara: la posizione del Venezia

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa del possibile passaggio di Mattia Caldara al Milan durante la sessione di mercato invernale.. Il tecnico, alla vigilia del match contro la Juventus, ha dichiarato:

“Caldara ha dimostrato con le prestazioni di essere un giocatore molto importante per noi. Io e Collauto eravamo gli unici a puntare su di lui ed abbiamo vinto la scommessa. Non so se possiamo permetterci di perderlo. Il ragazzo magari spera che il Milan lo richiami ma io, egoisticamente, spero rimanga. Potrebbe essere una grossa perdita in questo momento della stagione. Ovviamente gli auguro che in futuro possa tornare in certe squadre ma ora non lo voglio perdere”