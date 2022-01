Milan, senti Adani: “I colpi per puntare allo Scudetto”

Lele Adani, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato la corsa al titolo che vede coinvolta anche il Milan.

Sull’Inter:

“La squadra di Inzaghi ha dato una prima botta al campionato. Vediamo se sarà già decisiva, ma una cosa che impressiona è come lo ha fatto: dominando il gioco e restando sul pezzo anche nei momenti di difficoltà, grazie al lavoro dell’allenatore”.

Botman Milan

Sulle necessità del Milan:

“Un difensore serve sicuro, anche perché Romagnoli è in scadenza e non si sa cosa succederà. A me piace Kalulu e può essere una soluzione futuribile, ma credo che l’aggiunta di un mancino in più farebbe alzare subito il livello. Qualche nome? Botman è completo, un profilo da Milan. Un’idea può essere Senesi del Feyenoord”.

Attacco e trequarti:

“È arrivato Lazetic, che conosco ancora poco. L’ho sempre detto, ho molto rispetto per Messias, Diaz e gli altri, ma se si vuole anche solo pensare allo scudetto manca un giocatore di valore assoluto. Un po’ come Leao, che potrebbe giocare in qualsiasi big europea”.

“La trequarti tatticamente è il reparto più importante nel gioco di Pioli, solo che tutti, escluso Leao appunto, sono calati dopo il bell’inizio di campionato. Una soluzione tampone potrebbe essere avanzare Kessié, se non arrivasse nulla dal mercato”.