Adesso il Milan vuole il difensore: nome nuovo dalla Serie A!

L’infortunio di Tomori nel match di Coppa Italia contro il Genoa ha cambiato i piani del Milan per quanto riguarda il mercato in entrata.

Infatti, adesso con l’infortunio del difensore ex Chelsea, insieme a Kjaer, sono due le assenze importanti per la retroguardia rossonera.

Per questo motivo, l’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma su quali potranno essere le strategie di mercato del Milan. E c’è un nome nuovo per la difesa.

Theate, Milan, Mercato

Infatti, spiega il quotidiano, Maldini e Massara hanno preso informazioni su Theate, difensore centrale del Bologna che sta facendo parecchie bene con la maglia rossoblù.

Mentre rimane valido il nome di Bailly del Manchester United, la dirigenza rossonera continua a monitorare Botman e Bremer.

Per quest’ultimo, spiega Tuttosport, non è escluso che vengano intensificati i dialoghi nei prossimi giorni con il Torino, visto i dialoghi già aperti per Pietro Pellegri.