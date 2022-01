Agente di Alvarez atteso a Milano: la notizia!

Nonostante le notizie rassicuranti arrivate dall’attacco nella partita di ieri con la Roma, Maldini ha intenzione di regalare un colpo da 90 in zona offensiva al Milan.

Tra i tanti nomi di cui si vocifera, uno di quelli più vicini all’ambiente rossonero sembrerebbe essere quello di Julian Alvarez.

Il giovane attaccante del River Plate, in scadenza nel 2022, piace tanto ai rossoneri ma non solo: anche Manchester United, Monaco, Inter e Atletico Madrid sono sulle sue tracce.

Alvarez, Milan, River Plate

Nonostante ciò, secondo anche quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’agente del ragazzo è atteso a Milano a breve per discutere con la dirigenza rossonera di un eventuale trasferimento.

La società argentina ha dalla sua una clausola di 20 milioni per il giocatore, a cui aggiungere altri 5 milioni destinati al ragazzo, ma se non vorrà perderlo a zero a giugno, dovrà scendere a compromessi e magari abbassare la richiesta.

Tuttavia, l’Inter sembrerebbe in vantaggio nella corsa al suo acquisto, ma nessun scenario è da escludere.