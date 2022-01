Albertini sull’obiettivo del Milan: “Spero lo facciano arrivare subito!”

Demetrio Albertini ha vestito la maglia del Milan per ben 295 volte, trovando anche per 21 volte la via della rete.

L’ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport, spaziando su vari temi.

Queste, nel dettaglio, le sue parole:

MILAN – ” Rinforzi o meno, penso che questo Milan può vincere lo Scudetto così com’è, perchè ha creato una filosofia che è la sua forza e gli permette di stare in alto da due stagioni.”

Adli, Bordeaux, Ligue1

ADLI – “Mi incuriosisce moltissimo. Se c’è margine di manovra con il Bordeaux, spero che il Milan lo faccia arrivare adesso. Sarebbe la soluzione ideale: è giovane, è già tuo, deve maturare e imparare a farsi strada in mezzo alla concorrenza di alto livello. E sa giostrare tra tante posizioni, con Pioli giocatori così ingranano presto”.

BOTMAN – “Credo che sia il nome giusto per la difesa: viene da una scuola, quella dell’Ajax che forma difensori capaci sia di marcare che di costruire. A Pioli servono giocatori compatibili con il sistema di gioco, Botman è uno di questi.”

BAKAYOKO – “Ha risentito del cambio di allenatore: per caratteristiche tecniche forse lui è meno adatto al gioco di Pioli.”

RENATO SANCHES – “Sostituire Kessié è dura, ma lui è un ottimo calciatore!”

ATTACCO – “Origi potrebbe essere una buona soluzione per il futuro. Per giugno penso al dopo Ibra e dico Vlahovic, giovane e da 20 gol a stagione. Gli Scudetti si vincono grazie ai bomber.”