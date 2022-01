Albertini punta su di lui: “È l’uomo giusto per la difesa”

Il Milan in questo mercato di riparazione proverà ad ingaggiare a tutti i costi un nuovo difensore centrale. L’infortunio di Kjaer ha portato la dirigenza rossonera a concentrarsi principalmente sulla retroguardia.

Il nome individuato da Maldini e Massara è quello di Botman, difensore classe 2000 di proprietà del Lille. Convinto del profilo olandese è un grande ex rossonero, Demetrio Albertini, il quale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è esposto in favore del giocatore.

Botman, difesa, Milan

Queste le dichiarazioni del presidente del settore tecnico della FIGC:

“Botman credo proprio sia il profilo giusto. Arriva dalla scuola dell’Ajax, che forma difensori capaci sia di marcare che di costruire. Il Milan, grazie a Pioli, offre un gioco internazionale, propositivo e organizzato: gli servono difensori compatibili con questo sistema”.

Stefano Cori