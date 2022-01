Altra cessione in arrivo: andrà in Spagna!

Il Milan oltre a pensare al mercato in entrata, con l’obiettivo difensore come priorità, pensa anche alle uscite.

Da tempo si parla di Samu Castillejo come possibile esubero, ma il giocatore è ancora alla corte di mister Pioli, seppur non abbia quasi mai giocato in questa prima parte di stagione.

Samu Castillejo, cessione

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sul proprio profilo Twitter, però, sembra che il fantasista sia vicinissimo a salutare Milano.

Infatti il Valencia starebbe provando ad accaparrarsi il giocatore. I contatti sono stati avviati e si potrebbe chiudere molto presto.