Ancora problemi in casa Milan: nuovo infortunio tra i rossoneri

La sfortuna perseguita il Milan e gli infortuni non terminano più. Dopo l’infortunio e l ‘uscita in lacrime di Franck Kessié in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, c’è stato un altro infortunio tra i rossoneri.

Ballo-Touré

Il giocatore in questione è Fodé Ballo-Touré, costretto a lasciare il campo in barella durante gli ottavi di Coppa tra Senegal e Capo Verde. Il terzino, entrato all’82esimo, si è fatto male agli sgoccioli del fischio finale del match riscontrando un problema all’inguine.