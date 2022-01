Approvato il nuovo protocollo: nessun rinvio per le partite di Serie A

Caos totale per via del Covid anche nel mondo dello sport. Il calcio italiano sta rivivendo quanto successo soprattutto due anni fa.

Delle dieci partite in programma oggi sono state rinviate quattro e il rischio che nelle prossime ore il numero aumenti non è impensabile.

Nell’ultima ora però è stato approvato un protocollo che potrebbe porre fine alle polemiche.

Come riportato da Sportface, il nuovo protocollo stabilisce che i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (con almeno un portiere disponibile) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente.

Se il club può disporre di questo numero ma non si presenta in campo, subirà lo 0-3 a tavolino, in base all’articolo 53 delle Noif.