Il Milan per l’attacco guarda in Premier: la notizia

Pierre Emerick Aubameyang ormai fuori dal progetto tecnico dell’Arsenal, potrebbe lasciare Londra e i Gunners e accasarsi in un’altra big d’Europa. Il centravanti del Gabon ed ex rossonero, dopo i problemi cardiaci riscontrati nel corso della Coppa d’Africa, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: “Sono tornato a Londra per sottopormi ad alcuni controlli aggiuntivi e sono molto contento di poter dire che il mio cuore sta assolutamente bene e sono completamente in salute”.

Pierre-Emerick Aubameyang

Ma l’indiscrezione di mercato arriva dall’Inghilterra, fonte Sky Sport Uk. Secondo la redazione britannica nelle ultime ore sono arrivate all’Arsenal sondaggi del Milan per Aubameyang. L’operazione sarebbe comunque complicata per costi e concorrenza. Infatti sul bomber dell’Arsenal ci sarebbero anche Juventus, PSG, Olympique Marsiglia e Siviglia.