Algeria eliminata: Bennacer ci sarà con la Juventus?

Con la sorprendente eliminazione ai gironi dell’Algeria in Coppa d’Africa il Milan può recuperare Ismael Bennacer. Riavere a disposizione il suo numero 4 è di fondamentale importanza per i rossoneri, specie in un reparto assai corto.

Stando a quanto riporta Sky Sport, già nella mattinata odierna Bennacer è tornato a Milanello ed ha svolto un lavoro defaticante. L’algerino, inoltre, già domani si aggregherà al gruppo per la rifinitura in vista del big match di domenica contro la Juventus.

Bennacer, Milan, Juventus

Difficile che riesca già ad ottenere una maglia da titolare, visti anche i tanti impegni ravvicinati a cui è stato sottoposto in Coppa d’Africa. Nonostante questo, però, con il suo recupero Pioli avrà un’arma in più dalla panchina per dare man forte a Sandro Tonali a gara in corso.

L’azzurro sta, di fatto, tenendo in mano da solo tutto il centrocampo rossonero. Con un Bakayoko che non garantisce certezze e un Krunic adattato in un ruolo che può ricoprire, ma a lui non congeniale, risulterebbe molto utile, pertanto, il recupero di Bennacer.