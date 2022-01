Botman affare complicato, ma il Milan non molla: la situazione!

Oggi apre ufficialmente il mercato invernale e il Milan spera di chiudere il prima possibile per un difensore centrale.

L’infortunio di Simon Kjaer, che dovrà restare in infermeria per tutta la stagione, ha costretto i rossoneri a sondare subito il terreno e l’occhio dei dirigenti è caduto su Sven Botman del Lille.

Sven Botman, Lille, Milan, mercato

A fare il punto della situazione questa mattina ci pensa La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore olandese costa 30 milioni di euro.

L’affare è difficile, ma non impossibile visti anche gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il Lille, proprietario del difensore.

Il Lille, inoltre, sta vivendo un momento economicamente delicato e gli farebbe comodo incassare.

Il Milan, però, non può investire una cifra così grande a gennaio e per questo vorrebbe ripetere quanto fatto un anno fa con Tomori, ossia, prendere Botman in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Bisogna convincere i francesi, però, dato che alcuni club inglesi hanno messo gli occhi sull’olandese e sarebbero pronti a mettere sul piatto subito parecchi milioni.