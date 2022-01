Botman, il presidente del Lille svela il suo futuro!

Intervenuto in conferenza stampa, Oliver Letang, presidente del Lille, ha chiuso del tutto le porte al Milan per Sven Botman, difensore olandese visto dalla dirigenza come il grande obiettivo per la difesa:

Milan Botman Lille

“Botman resta con noi fino a fine stagione. Siamo stati chiari con tutti. Già in estate ci è stato chiesto, ma per questa stagione abbiamo bisogno di lui sia in campionato che in Champions League. Abbiamo obiettivi importanti e Botman resterà con noi per provare a perseguirli”.