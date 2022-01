Milan-Botman, possibile novità in arrivo: i dettagli

Il Milan ha deciso: l’obiettivo principale per la difesa di Stefano Pioli è Sven Botman. La pista però presenta ancora qualche difficoltà. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Lille non ha ancora sciolto le riserve, il club francese sembrerebbe però intenzionato a non cedere in prestito il giocatore.

Nel frattempo la dirigenza milanista ha già ottenuto il sì del difensore, che gradirebbe la destinazione. Ora la società vorrebbe accelerare i tempi per acquistare il prima possibile il calciatore.

Foto Getty: Sven Botman

La richiesta del Lille resta molto alta, 30 milioni di euro, una cifra fuori dalla portata del Milan. Se i transalpini dovessero aprire alla formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, la trattativa che porta Botman potrebbe subire una svolta.

Stefano Cori