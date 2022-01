Milan-Botman, arriva la conferma: “I rossoneri ci stanno provando”

Il giornalista fa il punto sul mercato del Milan.

La situazione

Paolo Bargiggia è stato ospite dei colleghi di calcioinpillole.com nel programma 1 Football Club, dove tra i tanti temi ha affrontato anche il mercato invernale dei rossoneri.

Tentativi ancora in corso, da parte della dirigenza rossonera, per sistemare la difesa. In particolare Maldini e Massara non sembrano aver perso le speranze per la pista che porta a Botman.

Bargiggia ha spiegato che: “Il Milan non si è ancora arreso per Botman, nonostante resti un’operazione molto difficile. Restano in piedi le piste che portano a Bailly e Diallo.

Inoltre, Pellegri, dopo essere tornato al Monaco temporaneamente è stato girato in prestito al Torino per il finale di stagione. Al suo posto arriva Marko Lazetic dalla Stella Rossa“.