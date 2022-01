“Botman? Operazione difficile per un motivo”: le parole del giornalista

Il noto giornalista di Sky, Manuele Baiocchini, ha parlato del possibile colpo del Milan per la difesa, Botman del Lille.

Secondo il giornalista il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per il difensore ma l’operazione è molto complessa, secondo quanto ha detto ai microfoni di Sky Sport 24.

Botman, Milan, Mercato

Di seguito le sue parole:

“Botman è ancora molto lontano, ma impossibile no. Finché il Milan spera di poterlo prendere evidentemente ha avuto dei segnali dal giocatore… Dal Lille no perché non vuole venderlo, ma comunque dagli intermediari di questa trattativa che facendo uno sforzo grande il giocatore potrebbe arrivare. Oltre a Botman c’è Bremer, ma è un profilo per giugno”.