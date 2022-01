Braida è sicuro: “Il Milan può farlo!”

Ariedo Braida, ex direttore generale e sportivo del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di esprimere la propria opinione sulla attuale situazione del Milan, commentando lo scivolone contro lo Spezia e soffermandosi sul sogno scudetto.

Braida e Galliani

Queste sono state le sue parole: “Quello con lo Spezia è stato un incidente di percorso. Può lottare ancora per lo scudetto, ma un ritocco in difesa serve. Arrivasse Botman… L’olandese ha qualità importanti. Io punterei su di lui, anche se c’è da aspettarlo in estate”.

L’ex dirigente rossonero, nonostante dal 2013 non rientri più ufficialmente all’interno della società, mentalmente non ha mai abbandonato Milanello e queste dichiarazioni ne sono l’ennesima testimonianza.

Filippo Fagiolini