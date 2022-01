Brutte notizie per il Milan: il titolare si ferma e chiede il cambio!

Non arrivano buone notizie per il Milan, che dopo essere passato in svantaggio nel match di Coppa Italia contro il Genoa, con il colpo di testa di Ostigard, perde anche una pedina fondamentale.

infortunio, Tomori, Milan-Genoa

Si tratta di Fikayo Tomori, il quale tornava oggi titolare dopo lo stop forzato causa Covid. Il centrale inglese si è accasciato al suolo toccandosi la parte interna del ginocchio sinistro ed è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato Alessandro Florenzi, il quale agirà sulla fascia destra con Kalulu che affiancherà Gabbia al centro della difesa.

Da una prima diagnosi risulta che il difensore rossonero ha riportato un risentimento al ginocchio sinistro. Domattina verranno effettuati esami strumentali specifici attraverso i quali si potrà capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.