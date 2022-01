Buone notizie per Pioli: ci sarà nel derby!

La preoccupazione per lo stop di Ibrahimovic era tanta in casa Milan, ma adesso si respira un’aria più serena dato che l’infortunio dello svedese non preoccupa.

Come riporta Tuttosport, l’attaccante ieri ha svolto una sessione di lavoro personalizzata come da programma.

Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel corso della giornata odierna, ma non sembra esserci apprensione sul suo stato di salute.

Infatti, sono già state escluse lesioni e il fastidio sembra esser stato causato dalle condizioni non del tutto ottimali del campo di San Siro.