Buone notizie per Pioli: un giocatore è negativo!

Arrivano ottime notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni in campionato. Dopo l’infortunio di Tomori, recupera Alessio Romagnoli. Il difensore romano si è negativizzato e sarà a disposizione di Pioli da domani.

Milan, Romagnoli, negativo

Questo il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico.“

Questa sera, dunque, toccherà nuovamente alla coppia Kalulu-Gabbia contro i liguri. Da domani, però, il difensore rossonero potrà tornare ad allenarsi.