Calciomercato, in arrivo Lazetic: ecco quando sbarcherà a Milano

Dopo il primo addio dell’anno di Pietro Pellegri è in arrivo anche il primo acquisto del nuovo anno da parte della dirigenza rossonera: si tratta di Marko Lazetic.

L’attaccante serbo, da molti definito come il nuovo Vlahovic, arriverà al Milan a titolo definitivo per 4 milioni di euro dalla Stella Rossa, club in cui è cresciuto.

Lazetic, Milan, Stella Rossa

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il ragazzo classe 2004 è sbarcato a Linate in mattinata, e a breve sosterrà le visite mediche alla clinica “La Madonnina”.

Un nuovo baby rinforzo per Stefano Pioli che non vedrà l’ora di poter ricominciare a lavorare con tutto il gruppo dopo la sosta.