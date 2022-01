Maldini sfida il Napoli per il difensore: la situazione!

La situazione in difesa per il Milan non è delle migliori. Oltre al lungodegente Kjaer, i rossoneri dovranno fare a meno per un bel po’ di tempo anche dell’altro centrale titolare, Tomori.

Fikayo Tomori

La dirigenza rossonera, quindi, è alla ricerca continua di un difensore centrale. Botman è l’obiettivo principale ma, col passare dei giorni, la trattativa diventa sempre più complicata.

Secondo quanto appreso da Tuttospsort, però, ci sarebbe un altro difensore sul quale Maldini avrebbe messo gli occhi, si tratta di Federico Gatti del Frosinone.

Sabato i Ciociari hanno giocato contro il Pisa e uno scout rossonero era presente sugli spalti ad osservare il difensore centrale.

Il giocatore piace da tanto anche al Napoli, ma il Milan è pronto a sfidare i partenopei per accaparrarselo.