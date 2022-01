Calciomercato, un rossonero ha le valigie in mano!

Risveglio non dei più entusiasmanti in casa Milan, dopo il pareggio casalingo contro la Juve e le vittorie di Inter e Napoli.

La vetta della classifica, però, non è distante, ma sarà importantissimo il big match contro l’Inter dopo la sosta.

Nel mentre la dirigenza rossonera non perde di vista la situazione legata al mercato, sia in entrata sia in uscita.

Stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbe vicinissimo a salutare i rossoneri Samu Castillejo.

Samu Castillejo, Milan, cessione

Da tempo si parla di una possibile cessione dell’esterno spagnolo, ma adesso sembra che sia ad un passo. Il giocatore non rientra più nei piani di mister e società.

L’assenza tra i convocati di ieri, tra l’altro, può essere il chiaro segnale del suo addio.