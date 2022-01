Obiettivo Milan: il club fissa il prezzo!

Il club ha fissato il prezzo per il difensore centrale obiettivo dei rossoneri.

I dettagli

Nicolò Casale è un obiettivo del Milan per rinforzare il reparto difensivo complici gli infortuni di Kjaer e Tomori.

Il Verona non vuole privarsi del suo gioiellino, almeno a gennaio e ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro.

Casale, Verona, Milan, Lazio

La cifra non è altissima, ma in un periodo così complicato a causa del ritorno del Covid-19, sarebbe un investimento notevole per un giovane che non ha ancora fatto il salto in una big.

Così Milan e Lazio, osservatrici in prima fila delle prestazioni del giocatore, sono avvisate: il club scaligero non accetterà meno di dieci milioni per privarsi del suo difensore.