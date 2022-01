Resterà al Milan Samu Castillejo, il giocatore era stato accostato al Valencia. Ma ora è ufficiale che non si trasferirà agli spagnoli.

L’esterno del Milan era infatti la seconda scelta per la fascia. Il primo nome sulla lista del tecnico Bordalas, era quello di Bryan Gil.

Castillejo Milan

Il Valencia ha da poco ufficializzato, l’arrivo in prestito dal Tottenham di Gil.

Il giovane classe 2001 si trasferisce in prestito agli spagnoli. Probabilmente Castillejo non lascerà il Milan in questa sessione di mercato.