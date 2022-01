Casting per la difesa: spunta un nuovo nome dalla Francia!

Dopo l’arrivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa, il Milan non ha intenzione di concludere il suo mercato in entrata, e continua la ricerca per un difensore centrale.

Anche dopo le dichiarazioni di Paolo Maldini prima di Milan-Juventus, che ha escluso l’arrivo di un difensore a gennaio, l’emergenza c’è e urge un rinforzo.

Estève, Milan, Montpellier

Dopo i nomi di Sven Botman, Gleison Bremer ed Eric Bailly, ora la dirigenza rossonera sembrerebbe aver puntato un giovane difensore francese in forza al Montpellier.

Si tratta di Maxime Estève, difensore centrale mancino classe 2002 attualmente ai box.

Secondo Tuttosport, nonostante l’infortunio, il Milan potrebbe provare lo stesso un tentativo per il suo acquisto date le sue enormi qualità.