Il centrocampista può partire: tre club su di lui!

La dirigenza rossonera in questi giorni sta lavorando non solo in entrata, con l’acquisto di Lazetic, ma anche in uscita. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Milan in questi giorni c’è senza dubbio Samu Castillejo.

Il centrocampista spagnolo in questa stagione è finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, collezionando appena 5 presenze in tutta la stagione.

Castillejo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Castillejo ha diversi estimatori in Spagna, tra i quali Real Betis ed Espanyol. In Italia invece la Sampdoria di Giampaolo sarebbe interessata al calciatore.

Il Milan potrebbe quindi cedere il centrocampista, liberandosi così di quello che a tutti gli effetti è diventato un esubero.

Stefano Cori