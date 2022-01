Chiedono del gol a Leao: il portoghese lo svela in diretta!

Rafael Leao, grande protagonista nella vittoria del Milan ai danni del Genoa in Coppa Italia, ha parlato così al termine del match ai microfoni di Mediaset:

Sul gol:

“Ho provato a crossare, perché abbiamo attaccanti molto forti di testa come Ibra o Giroud. Quando vado uno contro uno, se non posso tirare allora crosso per i miei compagni”.

Sulla partita:

“Sia da titolare che partendo dalla panchina cerco sempre di aiutare la squadra. Sono contentissimo perché abbiamo vinto e ho fatto gol”.

Sul rinnovo:

“Sono molto felice qui, vedremo. Il Milan è un grande club e Milano è una grande città. Ora è ancora presto”.