Chiellini: “Gara equilibrata ma potevamo fare meglio. Ibra? Lo capisco per questa cosa”

E’ finita 0-0 Milan-Juventus, una gara dalle poche emozioni, che non accontenta nessuna delle due squadre. Sia i bianconeri, alla ricerca di punti importanti per una posizione in Champions League, che i rossoneri, ora a -4 dall’Inter, cercavano i 3 punti.

Ai microfoni di DAZN è intervenuto nel post-partita:

SULLA PARTITA – “Io penso sempre positivo, è chiaro che avrei preferito vincere, ma la partita è stata equilibrata e questo è il risultato giusto. Loro sono un’ottima squadra, anche se una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante. L’obiettivo è chiaro”

IL CAMPO – “Si è giocato tanto, qualche dubbio sul calendario c’è stato. Ovviamente le giocate sono state limitate a causa del campo”

SCONTRI DIRETTI – “Siamo cresciuti nella lettura della partita, rispetto a partite con Napoli e all’Atalanta all’andata. E’ stata una Juventus precisa e stiamo proseguendo un buon percorso”

IBRA – “Mi dispiace per l’infortunio, ma lo capisco dato che capita spesso anche a me. Io ho sempre l’entusiasmo di un ragazzino, e cerco sempre di aiutare i ragazzi in ogni passo della nostra vita. Loro mi danno energia e io mi diverto”

Alessio Dambra