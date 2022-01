Conto alla rovescia: rinnovo sempre più vicino!

Le ultime prestazioni di Theo Hernandez hanno ulteriormente incantato la dirigenza del MIlan e ora il suo rinnovo sembra essere ad un passo! Il francese ha più volte ribadito quanto si trovi bene a Milano ed ora è pronto a prolungare la sua avventura in rossonero almeno fino al 2026.

Theo Hernandez, Milan

Come riportato da Tuttosport, le prossime saranno giornate decisive per la firma ufficiale.

Theo Hernandez guadagnerà circa 4 milioni e mezzo netti e con qualche bonus potrebbe arrivare addirittura ai 5 milioni a stagione. Si tratta di un ricco aumento rispetto al milione e mezzo attualmente percepito dal calciatore.

Le sue prestazioni hanno fatto sì che il Milan non potesse prendersi il rischio di perderlo per nessuna ragione al mondo. E’ un investimento importante e rappresenta un riconoscimento non da poco per il calciatore che, dopo Ibrahimovic, diventerà il secondo più pagato.

Filippo Fagiolini