Formazioni ufficiali Milan – Genoa: Pioli sorprende in attacco

Le luci di San Siro si riaccendono per l’ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà il Milan affrontare il Genoa degli ex campioni rossoneri, Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti. Pioli sorprende con Rebic prima punta e Giroud in panchina. Per Daniel Maldini chance dal 1′. Ecco le scelte ufficiali di formazione:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Rebic. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Semper; Biraschi, Ostigarde, Vasquez; Sabelli, Touré, Rovella, Portanova, Cassata; Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko