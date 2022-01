La Lega ha deciso: arriva l’ufficialità sulla giornata di Serie A

Il calcio prova a fronteggiare l’ondata pandemica che sta investendo tutta l’Italia. Dopo le tre partite rinviate ufficialmente, la Lega Calcio prova a intervenire per fronteggiare all’emergenza anche in vista del doppio turno di campionato ravvicinato, 6 e 9 gennaio.

Come appena twittato dal giornalista Nicolò Schira, la Lega Calcio in questi minuti ha dato il via ad un Consiglio Strairdinario in conference call per cercare di capire come strutturare il calendario di serie A a causa dell’emergenza Covid. S

Ma è di pochi secondi fa la notizia riportata da SkySport. La Lega di Serie A ha deciso di non rinviare il campionato. Le partite di serie A si giocheranno regolarmente.