Dall’Inghilterra: pronta un’offerta per il Milan per avere subito il calciatore!

Franck Kessie, impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan e il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto.

Però, secondo quanto riporta il The Guardian, il Tottenham sarebbe interessato subito al centrocampista ivoriano.

Infatti, nel caso in cui gli Spurs dovessero definire la cessione di Ndombele al Psg, potrebbe muoversi concretamente, fin da subito, per il centrocampista rossonero.

Kessie, Milan, Calciomercato

Conte e Paratici, spiega il The Guardian, avrebbero pronta un’offerta concreta al Milan per avere subito il calciatore.

La squadra inglese vorrebbe chiudere il prima possibile l’affare per evitare aste al rialzo durante la prossima estate, quando sul calciatore si muoveranno anche altre big Europee.