Di Marzio: “Non solo Botman e Diallo, il Milan segue altri due profili!”

Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport, si è espresso così nel corso di “Calciomercato – L’Originale” sulle trattative del Milan per il nuovo difensore che dovrà prendere il posto di Kjaer, out fino al termine della stagione:

“Il Lille è bottega cara. È vero che ci sono ottimi rapporti con il Milan, ma ci sono richieste fuori mercato per Botman: il Newcastle si è avvicinato con un’offerta che forse superava anche i 30 milioni di euro, ma è stata rifiutata. Diallo è un’alternativa concreta al centrale olandese, ma anche qui il PSG chiede tanto”.

Poi continua:

cuenca, di marzio, botman

“Il Milan segue anche dei giocatori di prospettiva: segue da vicino Estève, classe 2002 del Montpellier, una delle rivelazioni del campionato, e Cuenca del Villarreal ora in prestito al Getafe; tutti nomi monitorati più per giugno che per gennaio, dove il preferito rimane Botman, ma potrebbero esserci delle altre sorprese“.