Dida si confessa: “Ho sempre avuto un lato nascosto”

Lo storico portiere ed attuale preparatore degli estremi difensori rossoneri Nelson Dida, ha parlato ai microfoni di Milan TV del suo ruolo attuale nel club. Le sue parole:

“Ho sempre avuto questo lato da professore. Ho studiato molto in questi anni per spiegare al meglio ciò che voglio dai portieri e fare in modo che crescano. Serve intensità, movimento, tecnica e posizionamento. Ci sono tante cose da fare per un portiere in allenamento utili alla prestazione in partita. Ci sono allenamenti diversi rispetto agli alti giocatori”

“Il gruppo squadra si crea durante l’allenamento. Alcuni giocano meno ma l’importante è avere un bell’ambiente dove tutti sono felici, era così quando giocavo ed è così ancora adesso. In allenamento non ci sono gerarchie e chi gioca meno può mettersi in mostra provando a mettere in difficoltà il mister sulle scelte”

“Qui mi sento a casa mia, l’ambiente è lo stesso di quando giocavo. Mi trovo bene anche con l’allenatore: a Milanello si sta molto bene”