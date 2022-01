Tutta la motivazione del difensore rossonero: “Voglio diventare ancora più forte”

Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Il difensore arrivato a Milanello lo scorso gennaio, è ormai un leader della retroguardia rossonera.

Il calciatore inglese ha parlato della sua volontà di migliorare ed ha presentato il match in programma il 6 gennaio a San Siro.

Queste le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club:

“Cerco di migliorarmi in ogni partita, ogni volta che vengo a Milanello voglio migliorare dopo ogni allenamento. Per il 2022 l’obiettivo è di diventare ancora più forte. So che posso migliorare il mio gioco”.