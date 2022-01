Donnarumma torna a parlare di Milan: le dichiarazioni fanno infuriare i tifosi!

Gianluigi Donnarumma, intervenuto ai microfoni di France Tv, ha parlato della differenza tra il Milan e il PSG. Queste le parole dell’ex portiere rossonero:

“Rispetto al Milan, qui al PSG c’è più pressione perché gli obiettivi sono differenti. Ora sono in un club che vuole vincere tutto”.

Il portierone classe 1999, però, al momento non è ancora riuscito a trovare la continuità che aveva in rossonero a causa della continua alternanza con Keylor Navas. Attualmente, infatti, in stagione ha collezionato soltanto 11 presenze tra campionato e Champions League.