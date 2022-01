Everton, esonerato Benítez: un ex Milan potrebbe sostituirlo

L’Everton ha comunicato sul suo sito ufficiale l’esonero di Rafa Benitez.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni e la conferma è arrivata questa sera. Dopo alcuni risultati scadenti dei Toffees, l’avventura del tecnico spagnolo sulla panchina degli inglesi si è conclusa con la sconfitta di oggi contro il Norwich, ultimo in classifica.

L’Everton, per sostituire Benitez, sta guardando anche in Italia. In particolari, sono due i nomi su cui la proprietà si sarebbe interessata.

Rino Gattuso e Andrea Pirlo

Il primo è Andrea Pirlo, ma bisogna capire se l’ex centrocampista del Milan e della Juventus sia disposto a trasferirsi in Inghilterra e a ricominciare ad allenare dopo sei mesi dalla conclusione della sua avventura sulla panchina dei bianconeri.

L’altro è Rino Gattuso. Dopo l’avventura con il Napoli, il tecnico calabrese era passato in estate sulla panchina della Fiorentina, salvo abbandonare quasi subito il progetto per vedute diverse con il patron dei viola, Rocco Commisso.