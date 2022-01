Florenzi chiarisce: “Mi ha chiesto scusa”

All’intervallo di Venezia-Milan, i rossoneri conducono per 1-0 grazie alla rete di Ibrahimovic al secondo minuto.

Buon primo tempo del Milan, che è riuscito finora a imporsi tecnicamente sul campo non facile del Venezia.

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla fine della prima frazione di gioco:

“Il battibecco con Zanetti? Non è successo niente: il mister era in trance agonistica e mi aveva risposto male. È venuto a chiedermi scusa, ma ci mancherebbe non c’è problema.

Abbassare la guardia nel secondo tempo? Se abbassiamo la guardia, siamo davvero una squadra che non vuole lottare per grandi traguardi. Dobbiamo pensare solo a portare a casa questa vittoria e provare ad allungare il risultato nel secondo tempo.”