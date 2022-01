Futuro Ibrahimovic: le ultime sul possibile rinnovo!

Zlatan Ibrahimovic e Milan ancora insieme? La probabilità è molto alta.

Lo svedese ieri ha pubblicato una foto, sui social, in cui si è definito “l’ultimo dei Mohicani” e tanti tifosi lo hanno invitato a continuare.

Ormai non c’è più da meravigliarsi, da Ibra ci si può aspettare di tutto e anche il rinnovo in rossonero per la prossima stagione, alla veneranda età di 40 anni.

Zlatan Ibrahimovic, rinnovo

Come fa notare stamattina la Gazzetta dello Sport, Ibra pensa al Mondiale in Qatar con la sua Svezia e continuare con il Milan potrebbe voler dire presentarsi al Mondiale con una marcia in più.

Secondo la rosea, però, bisognerà fare i conti con il suo fisico, normale sia così a quell’età. “Se le sensazioni saranno positive come in questi mesi, lui e la società si siederanno attorno a un tavolo per pianificare il futuro insieme: il rinnovo del contratto in scadenza a giugno diventerebbe di fatto una

formalità”, scrive il quotidiano milanese.