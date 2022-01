Futuro Kessiè: il top club ha una strategia!

Franck Kessiè è sempre più distante dal Milan. Nonostante le dichiarazioni dell’ivoriano dell’anno scorso, club e calciatore, ad oggi, non sono ancora riusciti a trovare un accordo.

Sul classe ’96 rimane forte l’interesse del PSG. Il club parigino, stando a quanto riporta ESPN, starebbe cercando di convincere Kylian Mbappè a rimanere, rinforzando ulteriormente la squadra, anche dopo il clamoroso acquisto di Leo Messi.

Kessiè, Milan, PSG

Leonardo vorrebbe portare in Francia un top player a centrocampo a zero, scegliendo tra Kessiè e Pogba. Anche il numero 6 del Manchester United, infatti, è in scadenza e sta valutando le possibili ipotesi per il futuro.

Vedremo nei prossimi mesi se il dream team del PSG sarà ulteriormente rinforzato da una pedina fondamentale come Franck Kessiè.