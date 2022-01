Futuro Kessié, spunta un altro club interessato a lui!

Le strade di Franck Kessié e del Milan, con ogni probabilità, si separeranno a fine stagione quando l’ivoriano andrà in scadenza di contratto e potrà trovarsi così un nuovo club che soddisfi le sue richieste di ingaggio.

Mentre i rossoneri si guardano intorno alla ricerca di un profilo che possa essere all’altezza dell’attuale numero 79, anche il calciatore e il suo entourage lavorano per garantirsi un futuro in un top club.

kessié, calciomercato milan, parametro zero

Il centrocampista rossonero, che può già adesso firmare per un altro club a parametro zero, vuole cifre che solo i club economicamente più forti possono permettersi ma, nonostante questo, le offerte non sembrano mancare.

Oltre alle svariate richieste provenienti dal ricchissimo campionato inglese e dal PSG, il quotidiano spagnolo As inserisce anche il Real Madrid nella lotta di mercato.