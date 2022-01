Coppa Italia, brutte notizie per il Genoa: due calciatori positivi

Il Milan giovedì alle ore 21.00 ospiterà il Genoa del grande ex Shevchenko nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un trofeo che a Milanello manca dal lontano 2003.

Il Grifone in vista del match in programma allo Stadio San Siro dovrà fare i conti con due indisponibili in più. Infatti, lo stesso club ligure, ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19. I rossoblù hanno però omesso i nomi dei giocatori in questione.

FOTO IMAGO: Shevchenko

Questo il comunicato del Genoa:

“Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri due giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate”.

Stefano Cori