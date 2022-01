ll giornalista su Serra: “Lo farei arbitrare già domenica!”

Anche Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha detto la sua su Marco Serra, l’ormai famoso direttore di gara di Milan-Spezia.

Secondo il direttore del quotidiano sportivo l’arbitro dovrebbe scendere in campo già dal prossimo turno di campionato.

Queste le dichiarazioni del giornalista:

“Serra, è stato il mostro di San Siro trattato come l’assassino dello scudetto. Lui è stato un po’ sfigato: ha commesso un errore grave e non avrebbe potuto neppure essere aiutato dal Var. Io lo manderei in campo già domenica per verificare se ha la personalità giusta. Per punizione, lo farei rialzare”.