Giroud confessa: “L’errore contro lo Spezia ci servirà”

Olivier Giroud ha avuto un buon impatto sul mondo rossonero nonostante qualche acciacco fisico di troppo. L’attaccante francese ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato di Ibrahimovic e della forza che servirà domenica per battere la Juventus.

LO SPOGLIATOIO

Ibrahimovic è il vero motore della squadra, esigente con i giovani e con quelli meno giovani. Lui è al top fisicamente e vuole lo stesso dagli altri. Questo è importante nello spogliatoio e tutti puntiamo ad arrivare più in alto.

LO SPEZIA

Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi anche se abbiamo perso in casa un match che dovevamo vincere. Ora dobbiamo riscattarci contro la Juventus per cui siamo pronti a combattere con il coltello tra i denti.

Giroud, Serra, Milan

L’ARBITRO SERRA

L’arbitro Serra ha capito subito di aver sbagliato, ha chiesto scusa e si leggeva in faccia che era dispiaciuta. Ora non possiamo fare più nulla, dovevamo vincere e abbiamo perso, ma abbiamo anche noi le nostre responsabilità siccome potevamo chiudere la partita con il 2-0 e non ci siamo riusciti. Useremo questa frustrazione contro la Juventus: sta a noi non rivivere situazioni come queste.

LA JUVENTUS

Dobbiamo guardare avanti analizzando gli errori ma voltando subito pagina. Massima concentrazione in vista della Juventus, dove dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto contro lo Spezia: ci servirà una partita eccezionale per vincere.