Giroud: “Coppia con Ibra? Vi dico quando accadrà!”

Olivier Giroud, autore del gol che ha aperto le marcature nel match tra Milan e Roma, ha parlato così ai microfoni di Dazn:

Sulla partita:

“Credo che abbiamo fatto molto bene all’inizio. Abbiamo dimostrato aggressività e determinazione. Poi sicuramente è più facile fare bene tutti insieme. Personalmente sono felice di aver fatto gol e di giocare senza dolore. Voglio giocare più partite rispetto all’inizio della stagione per poter aiutare la squadra”.

Sulla coppia con Ibra:

“Sicuramente mi piace giocare con lui. Oggi veniva da un infortunio ed ha giocato poco, dipende da come si mette la partita. Se abbiamo bisogno di far gol possiamo giocare anche insieme come contro il Napoli. Per l’equilibrio della squadra il mister fa le proprie scelte. Se giochiamo così riusciremo ad essere una squadra vincente“.