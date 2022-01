Gli atleti favoriti alla vittoria degli Australian Open: le quote e la classifica ranking ATP

Il treno dell’Australian Open è in partenza sul binario dello spettacolo sportivo, i tennisti favoriti quest’anno sfideranno i pretendenti al trono in un torneo che si preannuncia spettacolare e mai banale. I sorteggi del tabellone hanno decretato la strada che gli atleti dovranno percorrere, sono diversi gli elementi da valutare per comprendere chi potrà arrivare in alto fino a sfidare i campioni e magari vincere. Ecco una breve panoramica della classifica Ranking ATP e delle quote.

Ranking ATP dei partecipanti al torneo

Il trentaquattrenne Djokovic è al comando della classifica ATP con un ranking di 11015 punti, segue il russo Medvedev al secondo posto con 8935 punti. Il podio è chiuso dal tedesco Zverev, giovane ventiquattrenne con 7970 punti. Al quinto posto del ranking c’è il vecchio Nadal con 4875 punti, segue il russo Rublev con 4785. Al settimo posto c’è il primo italiano presente in classifica, Matteo Berrettini con 4568 punti, seguono il norvegese Ruud e il canadese Aliassime. Al decimo posto c’è un altro italiano, il ventenne Sinner con 3390 punti. Le quote Australian Open 2022 presentano valori che se intrecciati con il ranking ATP potrebbero dare un’ottima chiave di lettura dei pronostici.

Le quote degli Australian Open 2022

Se scommetti sul vincitore degli Australian Open devi tenere in considerazione i valori che i bookmakers hanno attribuito, quindi prendere in esame anche il ranking ATP e le statistiche.

Medvedev e Djokovic erano i favoriti quotati a 2.5, Djokovic era l’elemento chiave di questo torneo, un tennista con l’esperienza determinante di chi ha vinto ben 9 Open in carriera e si preparava a vincere il decimo, ma è stato escluso dagli Open 2022. Il tedesco Zverev è il terzo anche per quanto riguarda le quote, il valore 4 è un’ottima quota anche se il percorso da affrontare non sarà semplice, Nadal è quotato a 8 e la diminuzione degli ultimi giorni mette in chiaro come siano molti gli scommettitori che stanno puntando sullo spagnolo.

I tennisti favoriti e il percorso degli italiani

Su tutti, il favorito in assoluto è Medvedev che potrebbe rappresentare il probabile finalista, per quanto riguarda gli italiani, il loro percorso non è per nulla semplice e anche gli atleti azzurri che presentano le quote migliori rimangono comunque degli underdog.

Berrettini nel suo lato del tabellone avrebbe dovuto incontrare Djokovic nei quarti di finale, una sfida che si preannunciava come la rivincita della finale di Wimbledon del 2021, pertanto la vittoria degli Australian Open 2022 di Matteo era quotata a 41 con Djokovic, oggi senza il serbo è quotata a 19.

Jannik Sinner è l’italiano meglio favorito (in teoria) con una quota vincente degli Open a 23, pertanto, nel suo lato del tabellone ci sono Tsitsipas e Medvedev, un percorso tutt’altro che semplice ma che potrebbe comunque riservare delle gradite sorprese per i tifosi azzurri.

Tra gli altri favoriti che potrebbero arrivare in alto nel torneo, Rublev e Tsitsipas sono quotati a 18 per la vittoria degli Australian Open 2022.