Gli chiedono di Tonali, Locatelli non ha dubbi: “Succederà in futuro!”

Nel pre-partita di Milan-Juve, l’ex rossonero Manuel Locatelli ha parlato di questa sfida molto particolare per lui. Il bianconero viene da diverse prestazioni positive, ed oggi cercherà di confermarsi come uno degli uomini più in forma per Allegri.

In particolare, il giovane centrocampista si è concentrato su un altro protagonista in crescita nell’ultimo periodo, ovvero Sandro Tonali:

“Sandro è un giocatore bravo, sarà il futuro del Milan e della Nazionale. È normale che ci siano duelli quando si affrontano Milan e Juve”

In seguito, ha parlato di come la sua famiglia ha approcciato a questa speciale partita:

«Non mi hanno detto niente di che. È una partita che dobbiamo portare a casa, quindi dobbiamo stare tranquilli»

