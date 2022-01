Theo si allena a parte: le sue condizioni in vista della Roma

Theo Hernandez nella giornata di ieri si è allenato a parte in quel di Milanello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni non preoccupano in vista di Milan-Roma.

Foto Getty: Theo Hernandez

Stefano Pioli, che dovrà già fare i conti con le assenze di Kessie e Bennacer a centrocampo e le positività al coronavirus, dovrebbe dormire sonni tranquilli sul fronte terzino sinistro.

Le condizioni del francese al momento non preoccupano e, salvo clamorosi imprevisti, Hernandez occuperà il proprio ruolo sulla fascia sinistra.